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Раньше ознакомишься с правилами поступления в вуз - быстрее станешь студентом

23 марта 2007 12:21
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В Белгосуниверситете - дни открытых дверей для будущих абитуриентов.

В этом году набор на бюджетное обучение будет несколько сокращён. На дневную форму обучения в БГУ должно быть принято 1.810 человек, на заочную - 435. Поэтому специалисты предлагают будущим студентам как можно быстрее ознакомиться с правилами поступления в вуз и выбрать подходящую для себя специальность.

Первыми сегодня встретили гостей Государственный институт управления и социальных технологий, а также факультеты философии и социальных наук, и юридический. Будущие абитуриенты смогут познакомиться с будущей профессией до конца осенних каникул - 31-го марта.

# общество

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