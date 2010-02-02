Ранней весны в этом году не будет

Привыкшим за последние годы к теплому марту придется вспомнить 80-е, когда до апреля держался снег. Нынешние обильные снегопады могут стать причиной весенних паводков. Накануне на Беларусь обрушилось почти половина месячной нормы осадков.

Традиционная зимняя проблема глубинки: колодцы есть не у всех, а колонки замерзли. Чего только не придумают местные жители, чтобы оживить драгоценный оазис. И отогревают паяльной лампой, и устраивают костер. Но в этой колонке нет воды не по причине морозов. Насос на глубине пятидесяти метров приказал долго жить. Летом, эту неполадку устранили бы за сутки, но с такой погодой специалисты борются уже почти неделю.

Александр Принеслик, мастер водоканализационного хозяйства Минского района:

Больше метра глубиной сугробы, поэтому добраться туда крайне сложно. Пытаемся расчистить дорогу, чтобы добраться и поменять насос.

Елена живет в своем доме 17 лет. Каждая зима, а соответственно и весна приносят много хлопот. Как будет спасать усадьбу от потопа в этом году, даже боится представить. Из деревни снег ведь не вывозят. Впрочем, если техника, а на то она и техника, еще может преодолеть метровые сугробы, то местные жители иногда оказываются отрезанными от внешнего мира. Откапывать соседей сегодня приходиться чаще, чем просто ходить друг к другу в гости.

Валентина Костолецкая, жительница д. Синело:

До сельсовета не доехать. Утром поедешь, назад тяжело добраться в деревню. Надо, конечно, чтобы сельсовет больше внимания обращал.

Привлечь к себе внимание сельсовета жителям деревни не всегда удается. Виноватым в заснеженных улицах оказался единственный и сломанный трактор. Впрочем, как и всегда это бывает, крайними остаются пресловутые «технические неполадки»

Кому такая зима только на руку, так это агрономам. Оказывается, секрет рекордного урожая — чем толще снег, тем тяжелее каравай. Александр Михайлович такой зимы давно не видел. По опыту знает, триумф этим летом отпразднуют рожь, пшеница, тритикале и рапс.

Когда же наконец наступит настоящая весенняя погода, знают разве что в небесной канцелярии, но если верить народным приметам, то именно сегодня, когда празднуется католическое Сретение, зима встречается с весной. Насытившись снегом и наигравшись морозами, владычица вьюг якобы выходит на пенсию.

В этот день в народе всегда определяли, какая погода будет весной. Плюс за окном – предвестник ранней весны. Если в Сретенье капает с крыш, будет много пшеницы, а если дует сильный ветер – ждать хорошего урожая фруктов.

Лариса Метлевская, ведущий научный сотрудник Белорусского государственного музея архитектуры и быта:

Выпаў снег і мароз крыху паслабеў, хоць зіма яшчэ і дужая. Я так думаю, што вясна будзе хуткая, а лета ўсё ж умераннае, як кажуць.

А по ту сторону океана сегодня главный погодный предсказатель – сурок по кличке Фил. Ежегодно второго февраля тысячи зрителей и десятки телекамер ждут очередного предсказания народного метеоролога. Согласно поверью, в пасмурный день он не видит своей тени и спокойно покидает нору — значит, весна будет ранняя. Сегодня же сурок своей тени испугался и предсказал еще шесть недель зимы. А вот верить такому метеорологу или нет – решайте сами.