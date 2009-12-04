Раненные ножом минские школьники получили по два года ограничения свободы

Два минских школьника, которые подверглись нападению и получили ножевые ранения, оказались не потерпевшими, а преступниками и получили по два года ограничения свободы.

Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил пресс-офицер Октябрьского РУВД Минска Сергей Чеботарев.

Несколько месяцев назад вечером в службу скорой медицинской помощи поступило сообщение о том, что неизвестный поранил ножом двух школьников: первого в живот, второго в ногу. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого телесного повреждения» УК Беларуси.

Сотрудники Октябрьского РУВД задержали мужчину, подозреваемого в совершении этого преступления. Однако в ходе следствия было установлено, что он потерпевший. Первое дело закрыли, а в отношении молодых людей и двух их товарищей милиция возбудила новое – статье «хулиганство» УК.

Как оказалось, двое шестнадцатилетних школьников вместе со своим сверстником и неоднократно судимым 19-летним товарищем употребили алкогольные напитки. После этого они решили разойтись по домам, но заметили двоих мужчин, которые стояли возле магазина и пили пиво. Эти двое им почему-то не понравились. Самый старший из компании оскорбил одного мужчину и ударил в лицо. Школьники тоже ввязались в драку. Вчетвером парни повалили взрослых мужчин, начали избивать, прыгать на них сверху.

В результате у одного из потерпевших было сломано два ребра. Он, опасаясь за свою жизнь, достал перочинный ножик и начал им размахивать. Минчанин попал одному школьнику лезвием в живот, а другому – по ноге. Это остановило несовершеннолетних, и пострадавшие мужчины убежали. Один из молодых людей вызвал скорую помощь.

По решению суда, самый старший из компании был осужден на два года лишения свободы, а трое школьников получили по два года ограничения свободы.