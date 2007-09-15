Районный центр Докшицы отмечает 600-летие

Празднования дня города из его центральной части распространились по всем улицам.

Буквально за три месяца здесь усовершенствовалась вся городская инфраструктура. Благодаря местной администрации в Докшицах появился фонтан, и не один, а сразу три. Празднования дня города из его центральной части распространились по всем улицам. Гуляния продолжаются и в эти минуты. Тимофей Фирсов с самого центра событий.

Слова поздравлений в адрес Докшичан сегодня звучали отовсюду. Со сцены, на праздничных кирмашах и в каждом доме. Люди выходили на улицу целыми семьями. Такая круглая дата празднуется не часто. За последние месяцы город сильно преобразился. Усовершенствовалась инфраструктура, вырос уровень жизни населения.

Какой праздник без поделок местных мастеров. Изделия из дерева,

шерсти, тканей и других материалов, смог приобрести каждый желающий. Нашлось место и кулинарам. В самом экологически чистом регионе в стране, самые вкусные и полезные блюда.

Докшичанам есть чем гордиться. В районе родилось не мало знаменитых людей. Среди них писатели Пимен Панчанка и Алесь Ставер. Традиции предков здесь почитают и придерживаются.

Завершится сегодняшний день вечерним салютом. Но на этом праздник не закончится. Завтра горожан ждёт не менее насыщенная программа.