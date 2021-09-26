«Рады, что прибыли на родную землю». Белорусские спасатели вернулись домой после тушения пожаров в Турции

Дорога на родину заняла порядка семи часов, но это ничто по сравнению с количеством проведенного времени на боевом дежурстве. Экипаж был занят в тушении лесных пожаров, которые бушевали на средиземноморском побережье.

Владимир Кабанов, командир воздушного судна авиации МЧС:

Экипаж вертолета Ми-26 с честью выполнил боевую задачу по тушению лесных пожаров в Турецкой Республике и благополучно вернулся на родную землю. Перелет составил семь часов. В Турции налетали больше 55 часов, выполнили более 100 сливов по 10-12 тонн каждый. Перелет трудностей не составил, экипаж жив, здоров. Все чувствуют себя хорошо. Рады, что прибыли на родную землю.