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«Рады, что прибыли на родную землю». Белорусские спасатели вернулись домой после тушения пожаров в Турции

26 сентября 2021 12:44
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Новости Беларуси. Вертолет Ми-26 авиации МЧС вернулся в Беларусь из Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Рады, что прибыли на родную землю». Белорусские спасатели вернулись домой после тушения пожаров в Турции-1

Дорога на родину заняла порядка семи часов, но это ничто по сравнению с количеством проведенного времени на боевом дежурстве. Экипаж был занят в тушении лесных пожаров, которые бушевали на средиземноморском побережье.

«Рады, что прибыли на родную землю». Белорусские спасатели вернулись домой после тушения пожаров в Турции-4

Владимир Кабанов, командир воздушного судна авиации МЧС:
Экипаж вертолета Ми-26 с честью выполнил боевую задачу по тушению лесных пожаров в Турецкой Республике и благополучно вернулся на родную землю. Перелет составил семь часов. В Турции налетали больше 55 часов, выполнили более 100 сливов по 10-12 тонн каждый. Перелет трудностей не составил, экипаж жив, здоров. Все чувствуют себя хорошо. Рады, что прибыли на родную землю.

«Рады, что прибыли на родную землю». Белорусские спасатели вернулись домой после тушения пожаров в Турции-7

На аэродроме Липки спасателей встречали как настоящих героев.

# МЧС Беларуси # общество # Владимир Кабанов # Фотофакт

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