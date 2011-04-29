Радьков: Вас никто не будет смотреть и никто вам верить не будет

Семинар руководителей республиканских СМИ проходит в эти дни в Гродно. На семинаре еще раз отметили, что средствам массовой информации не хватает объективности и конструктивной критики, а также ответственности за написанное и сказанное.

Александр Радьков, первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Вы очень влиятельные, а значит ответственные. И вы должны видеть эти качественные переходы и не только видеть, но и предвидеть, подсказывать, как это будет развиваться. Ну и с другой стороны, вы должны быть интересными. И если у вас нет интересных статей, передач, ведущих, аналитики, вас никто не будет смотреть и никто вам верить не будет.

Олег Пролесковский, министр информации Республики Беларусь:

Взрыв, трагедия в минском метро, показала, кто есть кто. В том числе, журналисты и газеты разделились не по принципу государственные и частные, а по принципу порядочные и непорядочные.

Я считаю, что наши СМИ работают эффективно, нормально.