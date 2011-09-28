Радьков: Офицер-пограничник должен изнутри быть патриотом

Государственные награды вручили белорусским пограничникам. В Минске проходит пятое собрание офицеров погранслужбы.

В числе делегатов — начальники пограничных групп, отрядов, застав и постов. Участники форума обсуждают вопросы политической культуры и патриотизма, а также решают социальные вопросы офицерского состава погранвойск, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Игорь Рачковский, председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:

Офицеры, семьи — это тоже очень важный момент в органахпограничной службы — пытаются решать свои проблемы. Те, которые невозможно решить по линии командования, выносятся на офицерское собрание. Как правило, после офицерского собрания мы делаем обращение к офицерам органов пограничной службы, доводим то, какие решения были приняты.

Александр Радьков, первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Мы представляем наши интересы — о развитии страны, о взаимодействии с другими странами. Безусловно, офицер-пограничник или любой другой военнослужащий границы должен изнутри быть патриотом, идеологически выдержанным, потому что мы ему доверяем свою рубежи, доверяем свою визитную карточку.