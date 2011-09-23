Радьков: Идеология выстраивается эффективно, если работает экономика

Сегодня в Могилевской области прошёл семинар идеологических работников в котором принял участие первый заместитель Главы Администрации Президента Беларуси Александр Радьков.

Поделиться опытом собрались идеологи всей вертикали от областных до специалистов трудовых коллективов, всего более 300 человек. Они посетили ряд образовательных учреждений и побывали на предприятии «Могилёв-химволокно», которое стало хорошим примером тесной связи экономики и идеологии. Рост объёмов производства дает возможность увеличивать зарплаты труженикам, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Александр Радьков, первый заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь:

Идеология выстраивается эффективно, если работает экономика. Вот мы сегодня на комбинате «Могилёв-химволокно» были. Он у нас работает, много заказов, продукция идёт нарасхват. Он не закрыт, не разрушен. Его база формировалась десятилетиями. И, конечно, легче развивать экономику, когда есть эта база.

Евгений Мельников, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Базисом идеологической работы является отношение к людям. Как относишься к человеку в коллективе, к своему подчинённому в коллективе, такой и будет результат. Поэтому об этом не нужно забывать. И те формы, которые мы используем, в том числе и средства электронной информации, должны отражать это взаимоотношение.