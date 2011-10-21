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Радикальная баскская группировка ЭТА объявила об «окончательном отказе от боевых действий»

21 октября 2011 06:55
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Соответствующее заявление опубликовано на Интернет-сайте.

ЭТА вела вооруженную борьбу за создание независимого государства басков на территории Испании и Франции более 40 лет. Жертвами боевиков за это время стали свыше 800 человек, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

По мнению экспертов, на решение группировки отказаться от войны могли повлиять приближающиеся парламентские выборы. Фаворитами на голосовании являются правые, что ставит ослабевшую в последнее десятилетие ЭТА перед перспективой жесткого прессинга со стороны новых властей.

# общество

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