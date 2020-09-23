«Ради семей». Сотрудники «Волковысского мясокомбината» рассказали, как работает предприятие

Новости Беларуси. Призывы к забастовкам, которые все еще звучат в отдельных Telegram-каналах, не влияют на работу промышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Все крупные предприятия страны работают в штатном режиме. В общем, попытки расшатать ситуацию оказались неудачными. Все потому, что абсолютное большинство сотрудников выступили против. Мы же решили лично убедиться, что все идет по плану и отправились в индустриальное турне. И нашей первой остановкой стал город Волковыск.

«Волковысский мясокомбинат» – один их крупнейших мясокомбинатов в Беларуси. Работает с 1964 года. За последние 5 лет проведено несколько этапов модернизации. В цеху нет ни единого намека на забастовку или даже сбои в работе завода. Сотрудники не видят весомых причин поддаваться на провокации оппозиции.

Николай Грушевич, сотрудник ОАО «Волковысский мясокомбинат»:

«Волковысский мясокомбинат» считается стабильным предприятием. Зарплаты хорошие, не низкие. Забастовок нет, все работают, работают ради семей.

Ольга Величко, мастер ОАО «Волковысский мясокомбинат»:

Каждый человек осознает, что, работая на работе, он получает заработную плату, благодаря которой мы можем дальше жить, содержать детей, учить детей своих.