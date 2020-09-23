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«Ради семей». Сотрудники «Волковысского мясокомбината» рассказали, как работает предприятие

23 сентября 2020 08:36
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Новости Беларуси. Призывы к забастовкам, которые все еще звучат в отдельных Telegram-каналах, не влияют на работу промышленного комплекса, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.   

«Ради семей». Сотрудники «Волковысского мясокомбината» рассказали, как работает предприятие-1

Все крупные предприятия страны работают в штатном режиме. В общем, попытки расшатать ситуацию оказались неудачными. Все потому, что абсолютное большинство сотрудников выступили против.

Мы же решили лично убедиться, что все идет по плану и отправились в индустриальное турне. И нашей первой остановкой стал город Волковыск.  

«Ради семей». Сотрудники «Волковысского мясокомбината» рассказали, как работает предприятие-4

«Волковысский мясокомбинат» – один их крупнейших мясокомбинатов в Беларуси. Работает с 1964 года. За последние 5 лет проведено несколько этапов модернизации.

В цеху нет ни единого намека на забастовку или даже сбои в работе завода. Сотрудники не видят весомых причин поддаваться на провокации оппозиции.

«Ради семей». Сотрудники «Волковысского мясокомбината» рассказали, как работает предприятие-7

Николай Грушевич, сотрудник ОАО «Волковысский мясокомбинат»:
«Волковысский мясокомбинат» считается стабильным предприятием. Зарплаты хорошие, не низкие. Забастовок нет, все работают, работают ради семей.

«Ради семей». Сотрудники «Волковысского мясокомбината» рассказали, как работает предприятие-10

Ольга Величко, мастер ОАО «Волковысский мясокомбинат»:
Каждый человек осознает, что, работая на работе, он получает заработную плату, благодаря которой мы можем дальше жить, содержать детей, учить детей своих.  

«Ради семей». Сотрудники «Волковысского мясокомбината» рассказали, как работает предприятие-13

После подобных комментариев еще больше убеждаешься: сотрудники крупных предприятий не целевая аудитория оппозиции и протестные лозунги на них не действуют. Благосостояние и стабильность страны – на первом месте.

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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