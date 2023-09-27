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Рачиловский: хочу выполнить поручение Президента по написанию нового учебника

27 сентября 2023 17:54
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы политические, ментальные, социальные мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Рачиловский: хочу выполнить поручение Президента по написанию нового учебника-1

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
На Кургане Славы у меня была прекрасная возможность задать вопрос Президенту. И в ходе вопроса он выступил с предложением, чтобы мы, молодые историки, подготовили новый учебник по истории ВОВ вместе с нашим научным сообществом. Я бы хотел по возможности эту идею возродить. Я уверен, что здесь присутствует большое количество историков, мы бы вместе смогли бы показать молодежный взгляд и подготовили бы новый учебник. Так как я в свое время пообещал Президенту, я хочу это поручение выполнить, хочу, чтобы мы это сделали вместе. С учетом наших возможностей.

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# Государственная политика # общество # Никита Рачиловский # Фотофакт

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