Рачиловский: хочу выполнить поручение Президента по написанию нового учебника

Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:

На Кургане Славы у меня была прекрасная возможность задать вопрос Президенту. И в ходе вопроса он выступил с предложением, чтобы мы, молодые историки, подготовили новый учебник по истории ВОВ вместе с нашим научным сообществом. Я бы хотел по возможности эту идею возродить. Я уверен, что здесь присутствует большое количество историков, мы бы вместе смогли бы показать молодежный взгляд и подготовили бы новый учебник. Так как я в свое время пообещал Президенту, я хочу это поручение выполнить, хочу, чтобы мы это сделали вместе. С учетом наших возможностей.

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