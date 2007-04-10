Рабы НЕ мы - мы НЕ рабы!

Опыт Беларуси по противодействию торговле людьми - один из лучших в мире. Таково мнение экспертов на Международной конференции в Минске. Организацию Договора о коллективной безопасности необходимо консолидировать и позиционировать в международном масштабе. Об этом заявил Президент Беларуси на встрече с генеральным секретарем ОДКБ Николаем Бордюжей. В частности, Александр Лукашенко отметил, что государствам-членам ОДКБ необходимо внимательно отнестись к происходящим в Киргизии событиям. В свою очередь Николай Бордюжа проинформировал Президента Беларуси, о ситуации в Киргизии, о проблеме Афганистана, где идет постконфликтное обустройство, о ратификации документов в Узбекистане. Генеральный секретарь ОДКБ также заявил о своей готовности обсудить с белорусским лидером вопросы подготовки предстоящей в июне- июле в Москве очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.