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Работы в саду в октябре: о чём не забыть дачнику накануне холодов?

01 октября 2023 07:09
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Октябрь завершает аграрный год, хотя на календаре еще только середина осени. В старину этот месяц звался назимником – он начинает период предзимья и готовит природу к холодному оцепенению, рассказали в программе «Плюс-минус». Пока оно не настало, нужно еще многое успеть в осеннем саду.

Работы в саду в октябре: о чём не забыть дачнику накануне холодов?-1

К этому времени почти весь урожай уже снят. Осталось собрать яблоки поздних сортов – самые твердые и «лежкие». До октября можно оставить и калину – она от первых заморозков как раз потеряет частично свою горечь. Когда плоды сняты, а листья значительно поредели, удобно проводить санитарные мероприятия. Если вы еще не провели санитарную обрезку, самое время это сделать. Заодно уберите оставшиеся на ветвях засохшие и испорченные плоды – в кронах они ни к чему.

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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