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Работы в саду в апреле начинаются с обработки почвы под посадку. Что важно знать?

03 апреля 2022 09:03
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Не зря говорят, что апрель начинается при снеге, а заканчивается при зелени, рассказали в программе «Плюс-минус». Время пролетает так быстро, что всех работ и выполнить не успеваешь. Что ж, начнем с главного.  

Работы в саду в апреле начинаются с обработки почвы под посадку. Что важно знать?-1

Работы в саду в апреле начинаются с обработки почвы под посадку. В этот весенний месяц даже самый засушливый участок не страдает от нехватки влаги, что уж говорить о традиционно низких местах. И здесь недостаточно просто надеть резиновые сапоги. От сырости и замокания страдают луковичные и многолетние растения, покрывается мхом и водорослями газон, подгнивает корневая система деревьев и кустарников.  

Работы в саду в апреле начинаются с обработки почвы под посадку. Что важно знать?-4

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# Растения и цветы # общество # Ольга Войтенкова # Фотофакт

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