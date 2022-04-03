Работы в саду в апреле начинаются с обработки почвы под посадку. Что важно знать?

Не зря говорят, что апрель начинается при снеге, а заканчивается при зелени, рассказали в программе «Плюс-минус» . Время пролетает так быстро, что всех работ и выполнить не успеваешь. Что ж, начнем с главного.

Работы в саду в апреле начинаются с обработки почвы под посадку. В этот весенний месяц даже самый засушливый участок не страдает от нехватки влаги, что уж говорить о традиционно низких местах. И здесь недостаточно просто надеть резиновые сапоги. От сырости и замокания страдают луковичные и многолетние растения, покрывается мхом и водорослями газон, подгнивает корневая система деревьев и кустарников.