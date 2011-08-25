Работы по подготовке ЖКХ к отопительному сезону практически завершены

На финише проверка котельных и профилактический ремонт оборудования. Замена тепловой изоляции позволит значительно снизить потери энергии.

Сейчас началось оформление паспортов готовности теплоисточников. Более 500 котельных их уже получили. Особое внимание – замене теплосетей. В текущем году в плане – 738 километров. Около половины уже обновились.

Все жилые дома в столице готовы к осенне-зимнему отопительному сезону. Каждый год он начинается 15 октября, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Анатолий Шагун, начальник управления коммунального хозяйства и энергетики Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:

89% сегодня у нас – готовность в целом по республике по этому показателю. Отремонтировано к 17 числу 578 тысяч погонных метров стыков стеновых панелей. Это 82% от того, что запланировано к началу отопительного периода. 1 млн 652 тысячи кв. м кровель – это 73%.