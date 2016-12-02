Работу не получили, деньги не вернули: как в минском ресторане платно обучают соискателей вакансий

Если человек врёт за деньги, то такая ложь обманом не считается. А является одним из видов профессиональной деятельности. Герои этого сюжета мечтали стать профессионалами ресторанного бизнеса, но невольно овладели знаниями юридического толка. Где грань между обманом и коммерцией, и между наглостью и наивностью. Если Вам делают волшебное предложение, прежде чем его принять, необходимо убедиться, что его авторы – не сказочники. Когда минчанину Виталию в августе 2016 года предложили «работу мечты», молодой человек мгновенно согласился на все условия работодателя. И, как оказалось чуть позже, совершенно напрасно.



Виталий Ефимов:

То есть предлагают, как видно, очень большие зарплаты. От 700 рублей. От 1000. С графиком довольно удобным. Работа очень хорошая, красивая. На собеседовании рассказывают всё красочно.

Вот только за сладкие обещания молодому человеку выставили внушительный счет. Виталию посулили должность администратора ресторана и заверили: молодой человек идеально подходит заведению. Дело за малым – прежде чем приступить к работе, необходимо пройти платное обучение. В этом же ресторане. Виталий Ефимов:

Оплата за обучение составила 480 рублей, можно было двумя частями. Они сказали, что за деньги обучат такого человека, который им 100% пригодится, именно такого, как нужен им. Поэтому они обучают за деньги, чтобы не тратить время на людей, которые обучаются по 2-3 дня и уходят. И заново приходится набирать. Кстати, по кассе оплату за обучение проводили весьма странным образом – на руки выдавали чеки, как за обслуживание столиков.



Уже позже, на занятиях, Виталий не переставал удивляться.

Вместе с ним на престижную должность обучали еще 8 человек. Молодой человек недоумевал. Небольшое заведение работает лишь 4 дня в неделю, и даже в крупных ресторанах количество администраторов редко достигает 3-4 человек. Виталий Ефимов:

Учебников не было никаких. Бланки приносили, а так всё с ноутбука. Всё у нее в ноутбуке было. Сидела, рассказывала. Интересно, что в то время, когда мы обучались, обновлялись заново вакансии. На бармена, администратора. Как потом ещё оказалось: и бариста, и менеджер по туризму, и личный водитель. И вот я там связался с девушкой, она тоже окончила со второй группой из шести человек. И тоже ни у кого никаких сведений о работе. И никто ничего не знает, никто ничего не говорит, ни о какой работе речи не идёт. Кстати, всего в «Метелице» прошли обучение, по меньшей мере, 34 человека.



Стоимость 2-хнедельного курса составила 480 рублей. Для сравнения, стоимость аналогичных курсов по городу в специализированных образовательных центрах в 3-4 раза ниже.

Таким образом, руководители заведения заработали на безработных минчанах около 16 тысяч рублей. Виталий Ефимов:

Сейчас, все 7 человек, с которыми я держу связь – никто не получил работу, деньги не вернули. Просто без объяснения причин. Ну, нет и все. Работать у них я точно не хочу, потому что с такими людьми, которые уже на таком этапе тебя во всём обдурили, да ещё и на деньги. Деньги хотели бы вернуть все. Чем же так уникальна методика обучения в «Метелице», наставники скромно умалчивают. А также заверяют – ситуация надуманная и от комментариев отказываются. А в это время бывшие курсанты делиться своим горьким опытом с телезрителями не стесняются. Екатерина:

Мы пытались дозвониться до руководства, никто не брал трубку. Причём, мы звонили не один день, звонили с разных номеров, никто трубку так и не поднял Кстати, если бы молодые люди предпочли обучению в ресторане образовательный центр, то, в соответствии с частью 9 статьи 99 Кодекса об образовании Республики Беларусь, на руки получили бы документ государственного образца.



Так как ресторан «Метелица» не имеет возможности выдавать документы в соответствии с Кодексом об образовании, курсантам выдали свидетельства, которые не соответствуют образцам, утвержденным Министерством образования.

Такие документы не могут служить подтверждением окончания курсов в соответствии с Кодексом об образовании. Екатерина:

Вот такое свидетельство получила, ничего тут нет. Просто отпечатано на принтере. Какую-то другую работу искать с этим свидетельством смысла нет. Потому что такое свидетельство, в принципе, распечатать сможет каждый.



Всем им обещали работу и хорошую заработную плату. Но не случилось. Есть ли сейчас у неудавшихся администраторов возможность вернуть свои деньги обратно?

Ирина Барышникова, начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь:

В соответствии с Законом о защите прав потребителей, в случае, если потребителю оказана некачественная услуга, потребитель имеет право потребовать оказания этой услуги повторно, либо расторжения договора. По предварительному рассмотрению этого договора, министерством усмотрено нарушение законодательства в части несоответствия данного договора законодательству об оказании платных услуг. Помимо того, министерством торговли рассмотрено рекламное объявление, но, для того, чтобы сделать вывод о нарушении законодательства о рекламе, министерству требуется дополнительно запросить материалы, чтобы сделать вывод о соответствии их законодательству о рекламе. И поэтому работа будет по изучению этого материала будет продолжена. Пока же организация «Профит–клаб» занесена в «чёрный» список работодателей Минска. А Виталий и его коллеги по неприятной ситуации составили обращение в министерство торговли, министерство труда и налоговую инспекцию. Екатерина:

Собираемся с ребятами скооперироваться, подать коллективный иск в суд. Потому что деньги мы им на руки отдали, хотелось бы их вернуть. Потому что даже для Минска это – приличная стоимость.



Кстати, объявления о вакансиях в кафе «Метелица» по-прежнему находятся на многочисленных сайтах. Вот только стоит ли верить сладким обещаниям для того, чтобы потом горько разочароваться, пусть каждый решает сам.