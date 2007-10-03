Работодатели возьмут шефство над нерадивыми родителями

Отныне белорусские наниматели обязаны принимать на работу нерадивых родителей.

Соответствующие поправки в закон о занятости населения накануне приняли во втором чтении депутаты Палаты представителей Национального собрания Беларуси.

Теперь органы по труду, занятости и соцзащите при получении судебного постановления о трудоустройстве нерадивых родителей, должны сделать это в течение трех дней. При этом зарплата должна полностью возмещать расходы на содержание детей, сохраняя за родителем не менее 30%.

В случае неявки нерадивых родителей на работу органы по труду, занятости и соцзащите обязаны не позднее трех дней сообщить об этом в суд. Осуществлять контроль за ежедневной явкой на работу и информировать о нарушениях органы внутренних дел и госслужбы занятости будут наниматели.

13 миллиардов рублей должны государству за воспитание детей граждане, лишённые родительских прав в Гомельской области. За восемь месяцев постоянную работу в регионе предоставили почти двум тысячам горе-родителей.

Родил - обеспечь. Декрет Президента №18 "О дополнительных мерах по государственной защите детей в неблагополучных семьях" работает уже почти девять месяцев. Гомельская область лидирует по трудоустройству обязанных лиц с целью компенсации государству затрат, направляемых на воспитание детей. В январе-августе постоянная работа в регионе предоставлена почти 2 тысячам горе-родителей.

Средняя сумма выплаты обязанных лиц в Гомеле составляет 200 тысяч рублей, отдельные нерадивые родители должны государству миллион рублей в месяц. Зарплата в последнем случае должна составлять 1миллион 300 тысяч рублей. Какое предприятие в состоянии платить опустившемуся субъекту, не имеющему образования, такой оклад - вопрос.

Что-то, конечно, лучше чем ничего. Суммы, поступающие от родителей должников в бюджет, по сравнению с прошлым годом увеличились в два с половиной раза. Но даже если эти темпы сохранятся, 13 миллиардная задолженность горе-родителей Гомельщины будет полностью погашена только через 5 лет.

А между тем число обязанных родителей растёт. Только с начала года в области признаны нуждающимися в государственной защите и отобраны у родителей 408 детей. А значит - предприятия региона будут предоставлять рабочие места их несостоявшимся родителям.