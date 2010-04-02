Работодателей в России заставят нанимать бесполых бомжей

В России законодательно запретят использовать в текстах объявлений о вакансиях ограничений по возрасту, полу, месту проживания и гражданству соискателя.

Газета «Коммерсант» пишет, что законопроект, принятие которого приведет к запрету использования дискриминационных критериев при приеме на работу, внесен в Госдуму.



Законопроект, запрещающий работодателям распространять скрытые формы трудовой дискриминации, которые проявляются еще до приема на работу, внесен в Госдуму депутатами Самарской областной думы. Нарушителей законопроекта авторы законопроекта предлагают наказывать штрафом от 2 до 50 тысяч рублей. При этом под угрозу быть оштрафованным может попасть и СМИ, в котором будет опубликована вакансия.

По данным Центра социально-трудовых прав, в 2007 году 73% вакансий содержали дискриминационные критерии, в 2009 году – 69%. Самыми распространенными являются требования к возрасту, полу и месту жительства. С 2007 по 2009 год увеличилось число объявлений с требованиями о гражданстве. «Коммерсант» отмечает, что в «группу риска», как правило, попадают женщины с маленькими детьми, молодые специалисты и люди старше 45 лет.

Специалисты рынка труда отмечают, что работодатели не прекратят дискриминировать соискателей, а новый законопроект никак не повысит шансы кандидата быть трудоустроенным. Законопроект стоит рассматривать как символический акт, который показывает, что государство озабочено проблемой дискриминации при приеме на работу.

Стоит отметить, что в 2007 году аналогичную инициативу Роструда уже заблокировало антимонопольное ведомство, пишет Lenta.ru.