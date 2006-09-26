Работодателей, отказывающихся трудоустроить родителей, чьи дети находятся на гособеспечении - будут наказывать

В Беларуси вводится новая мера ответственности за нарушение законодательства о занятости населения. Нанимателей, не создавших рабочие места для нерадивых взрослых, будут штрафовать.

Сумма наказания составит от двадцати до пятидесяти базовых величин. Юридическое лицо обязано будет заплатить до ста базовых величин штрафа. Подобные меры предусмотрены и за несоздание рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда. Такая норма содержится в указе президента Беларуси.

В случае отказа выйти на работу, неблагополучных родителей туда будут сопровождать сотрудники милиции, а в центры занятости таких людей и вовсе станут направлять в судебном порядке. Выбрать работу по специальности они не смогут, их будут трудоустраивать на свободные вакансии. Тем временем, около четырех тысяч человек в стране ежегодно лишается родительских прав. Большинство из них отказывается содержать своих детей, за что подвергается уголовному преследованию. В первом полугодии в отношении таких родителей уже возбудили более четырех тысяч уголовных дел.