Работодателей, отказывающихся трудоустроить родителей, чьи дети находятся на гособеспечении - будут наказывать

Сумма наказания составит от двадцати до пятидесяти базовых величин. Юридическое лицо обязано будет заплатить до ста базовых величин штрафа. Подобные меры предусмотрены и за несоздание рабочих мест для трудоустройства граждан, особо нуждающихся в социальной защите и не способных на равных условиях конкурировать на рынке труда. Такая норма содержится в указе президента Беларуси.
В случае отказа выйти на работу, неблагополучных родителей туда будут сопровождать сотрудники милиции, а в центры занятости таких людей и вовсе станут направлять в судебном порядке. Выбрать работу по специальности они не смогут, их будут трудоустраивать на свободные вакансии. Тем временем, около четырех тысяч человек в стране ежегодно лишается родительских прав. Большинство из них отказывается содержать своих детей, за что подвергается уголовному преследованию. В первом полугодии в отношении таких родителей уже возбудили более четырех тысяч уголовных дел.