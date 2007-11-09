Работники ЖКХ продолжают борьбу с неплательщиками

Более шести миллиардов рублей задолжали минчане коммунальным службам.

Правда, это почти вдвое меньше, чем весной нынешнего года. Тем не менее, 69% лицевых счетов не оплачиваются более трех месяцев.

Работники ЖКХ испробовали все методы борьбы с такими неплательщиками. Жителям 27 тысяч квартир ограничено оказание жилищно-коммунальных услуг. В суды на взыскание коммунальных платежей подано более 10 тысяч исковых заявлений. 17 семей выселено.

Озабочены коммунальщики и усовершенствованием методики расчетов платы за жилищно-коммунальные услуги. Люди должны ежемесячно снимать показания индивидуальных приборов учета.

В будущем специалисты ЖКХ намерены уйти от такой системы. Это позволит избежать перерасчетов и ошибок при начислении платы. К сожалению, пока примерно в 20% случаев обращений граждан подтверждается ошибка персонала.