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Работники железной дороги подводят итоги накануне профессионального праздника

30 июля 2008 10:33
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Сегодня в Минске журналистам сообщили о нововведениях на ближайшее время. К примеру, БЖД работает над проектом по организации движения пассажирских поездов со скоростью 160 км/ч. Соответствующие проектные работы уже ведутся. Что же касается приоритетного направления инвестпрограмм БЖД, то в настоящее время это обновление активной части основных фондов, в первую очередь – подвижного состава.

И сегодня же благодарностью была отмечена работа журналистов телекомпании СТВ за освещение деятельности белорусской железной дороги и создание положительного имиджа как внутри страны, так и за ее пределами.
# общество

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