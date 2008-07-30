Работники железной дороги подводят итоги накануне профессионального праздника

Сегодня в Минске журналистам сообщили о нововведениях на ближайшее время. К примеру, БЖД работает над проектом по организации движения пассажирских поездов со скоростью 160 км/ч. Соответствующие проектные работы уже ведутся. Что же касается приоритетного направления инвестпрограмм БЖД, то в настоящее время это обновление активной части основных фондов, в первую очередь – подвижного состава.



И сегодня же благодарностью была отмечена работа журналистов телекомпании СТВ за освещение деятельности белорусской железной дороги и создание положительного имиджа как внутри страны, так и за ее пределами.