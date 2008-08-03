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Работники стальной магистрали сегодня отмечают профессиональный праздник

03 августа 2008 13:39
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Белорусская железная дорога обеспечивает около 40% от общего объема экспорта транспортных услуг республики и играет важную роль в социально-экономическом развитии страны. В настоящее время идет обновление основных фондов, в первую очередь, подвижного состава.

В частности, в Осиповичах совместно с российской компанией создается вагоностроительный завод. Идет работа над проектом по организации движения пассажирских поездов со скоростью 160 км/ч. Кроме того, в Беларуси планируется реорганизовать систему управления железнодорожным транспортом.
# общество

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