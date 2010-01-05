Работники соцзащиты отмечают свой профессиональный праздник

Первое подразделение – Комиссариат соцобеспечения было создано в Беларуси в 1919 году. Сегодня центры социального обслуживания открыты в каждом городе Беларуси.

Их услугами пользуются более 1,5 миллионов человек. 77 тысяч нуждаются в обслуживании на дому. В настоящее время в республике почти 2,5 миллиона пенсионеров. Или каждый четвертый житель. Поддержание и повышение их уровня жизни – одна из основных задач социальной политики государства.

Напомним, в Беларуси с 1 января увеличились размеры всех видов пенсий в среднем на 9%. Средняя составит 468 тысяч рублей. Размер пособия по уходу за ребенком до трех лет возрос до 100% бюджета прожиточного минимума. Это 250 тысяч. Ранее было 80%.