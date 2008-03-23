Работники сферы обслуживания отмечают свой профессиональный праздник

Сегодня они расширяют виды услуг и ориентируются на запросы клиента, который, как известно, всегда прав.

Специалист хорошего настроения. Так говорят о мастерах бытового обслуживания. Улыбка для них - визитная карточка. А индивидуальный подход и максимум внимания к каждому - залог успешной работы.

В бытовой отрасли сегодня не без проблем. На пяту государственным предприятиям наступает частный бизнес. Его доля в объеме бытовых услуг, оказываемых населению, сегодня занимает больше 80%. В ведении же комбинатов бытового обслуживания по-прежнему остаются социально значимые и нерентабельные услуги.

Поднять престиж бытового дела, можно только опираясь на трех "китов" обслуживания: качество, сроки и доступность. Так считают специалисты. Поэтому планируют расширять виды услуг и ориентироваться на запросы человека. Не зря ведь говорят, что клиент всегда прав. Для бытовиков это золотое правило.

