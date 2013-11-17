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Работники сельского хозяйства отметили профессиональный праздник 17 ноября

17 ноября 2013 18:45
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Новости Беларуси.17 ноября профессиональный праздник отмечают люди, которые посвятили себя работе на земле. Тысячи жителей Минской области обеспечивают продовольственную безопасность страны. В день работников сельского хозяйства особое признание ветеранам отрасли. Сегодняшний герой программы «Центральный регион» на СТВ - Иосиф Мелешкевич, руководитель одного из передовых хозяйств Минщины, директор сельхозпредприятия «Агронеманский» Столбцовского района.

Лидер по натуре, вывел хозяйство на первое место в районе. Здесь и самая высокая урожайность, и самые передовые технологии.

# общество # Сельское хозяйство

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