Работники сельского хозяйства отметили профессиональный праздник 17 ноября

Новости Беларуси.17 ноября профессиональный праздник отмечают люди, которые посвятили себя работе на земле. Тысячи жителей Минской области обеспечивают продовольственную безопасность страны. В день работников сельского хозяйства особое признание ветеранам отрасли. Сегодняшний герой программы «Центральный регион» на СТВ - Иосиф Мелешкевич, руководитель одного из передовых хозяйств Минщины, директор сельхозпредприятия «Агронеманский» Столбцовского района.

Лидер по натуре, вывел хозяйство на первое место в районе. Здесь и самая высокая урожайность, и самые передовые технологии.