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Работники Мингорисполкома будут сажать деревья вдоль новой велодорожки

13 октября 2009 09:55
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17, 24 и 31 октября субботники по посадке деревьев и кустарников будут организованы во всех районах города.

Планируется привлечь к участию аппарат администраций районов, горожан, школьников, работников предприятий.

С 1 по 31 октября в столице проходит месячник по благоустройству территории. За это время необходимо завершить текущий ремонт дорог, убрать дворы, прилегающие территории от мусора и опавшей листвы, посадить деревья.

Исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько назвал месячник важнейшим общегородским мероприятием и поручил главам администраций задействовать в акции предприятия и организации независимо от формы собственности, пишет «Рэспублiка».

# общество

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