Работники Мингорисполкома будут сажать деревья вдоль новой велодорожки

Планируется привлечь к участию аппарат администраций районов, горожан, школьников, работников предприятий.
С 1 по 31 октября в столице проходит месячник по благоустройству территории. За это время необходимо завершить текущий ремонт дорог, убрать дворы, прилегающие территории от мусора и опавшей листвы, посадить деревья.
Исполняющий обязанности председателя Мингорисполкома Николай Ладутько назвал месячник важнейшим общегородским мероприятием и поручил главам администраций задействовать в акции предприятия и организации независимо от формы собственности, пишет «Рэспублiка».