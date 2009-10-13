Работники Мингорисполкома будут сажать деревья вдоль новой велодорожки

17, 24 и 31 октября субботники по посадке деревьев и кустарников будут организованы во всех районах города.

Планируется привлечь к участию аппарат администраций районов, горожан, школьников, работников предприятий.

С 1 по 31 октября в столице проходит месячник по благоустройству территории. За это время необходимо завершить текущий ремонт дорог, убрать дворы, прилегающие территории от мусора и опавшей листвы, посадить деревья.