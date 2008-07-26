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Работники МЧС устроили парад в центре столицы

26 июля 2008 13:48
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По главному проспекту Минска сегодня, в день155-летия пожарной службы, проехала спасательная техника. Причем, и новейшая, и историческая. Работники МЧС демонстрировали не только автомобили, но и строевую выучку, игру на музыкальных инструментах, а также пожарную форму разных времен. Поздравить белорусских спасателей приехали коллеги из России, Украины, Польши и даже Австрии.

Продолжился праздник в парке Горького, где прошла выставка пожарной аварийно-спасательной техники. Свое мастерство показали водолазы-спасатели и кинологи.
# общество

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