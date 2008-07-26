Работники МЧС устроили парад в центре столицы

По главному проспекту Минска сегодня, в день155-летия пожарной службы, проехала спасательная техника. Причем, и новейшая, и историческая. Работники МЧС демонстрировали не только автомобили, но и строевую выучку, игру на музыкальных инструментах, а также пожарную форму разных времен. Поздравить белорусских спасателей приехали коллеги из России, Украины, Польши и даже Австрии.



Продолжился праздник в парке Горького, где прошла выставка пожарной аварийно-спасательной техники. Свое мастерство показали водолазы-спасатели и кинологи.