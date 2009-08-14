Работники Лондонского зоопарка радуются, как дети

Всемирно известный Лондонский зоопарк пополнился двумя новыми обитателями. Малыши – представители чрезвычайно редкого азиатского вида львов – сразу же приковали к себе внимание специалистов и многочисленных посетителей.

Это единственная пара новорождённых львов в Лондоне более чем за десять лет. И следить за тем, как маленькие, но уже цари зверей познают окружающий мир, весьма забавно. К тому же мать львят – любимица публики Аби, будто чувствуя важность момента, позирует перед многочисленными журналистами с особой кошачьей грацией.

- Рождение львов – потрясающая новость не только для нас в Лондоне, но и для всех зоологов работающих по программе разведения львов в неволе. Сегодня в мире осталось не более 500 таких животных, из них 200 в зоопарках, - сообщают работники зоопарка.