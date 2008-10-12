Работники культуры и представители историко-культурной отрасли отмечают профессиональный праздник

Это дань уважения всем людям, которые делают нашу жизнь ярче и эмоционально насыщенней. Лучшим работникам за значимый вклад в развитие культуры республики накануне вручили грамоты и награды.



Белорусы не только сохраняют духовный потенциал, но и приумножают его. В списке историко-культурных ценностей Республики уже около пяти тысяч объектов. Так, заглянуть в прошлое страны мы можем в 135-ти музеях. Десять тысяч библиотек приглашают в богатый и удивительный мир книг. 27 театров и 140 кинотеатров постоянно радуют зрителей интересными спектаклями и новыми фильмами. Сами здания постоянно реставрируются и зачастую предстают перед жителями в новом облике.



Так, 13 сентября посетителей принял первый в стране многозальный кинотеатр — мультиплекс "Беларусь". Событием в этом году стал каждый концерт республиканской общественно-культурной акции "Мы – беларусы!", а их было более 50-ти в 35 городах. В музыкальном марафоне приняли участие практически все профессиональные артисты и творческие коллективы.