Работники кризисных центров обсудили тему семейного насилия

Статистика показывает, что чаще всего дома страдают женщины. Нередки случаи избиения детей.

Работать с виновниками не только карательными методами – такую гипотезу выдвинули психологи. Зачастую самим мужчинам необходима помощь. Перенимать опыт в этом направлении будут у шведских специалистов. Напомним, что по инициативе Шведской компании в Минске было открыты четыре папы-школы.

Видар Веттерфальк психолог-консультант шведской компании «Sprongbredan»:

– Мы намерены и в дальнейшем сотрудничать в направлении папа-школ. Очень хотелось бы в ближайшее время начать работу с мальчиками-подростками, а так же с мужчинами склонными к насилию. Мы хотим, чтобы они увидели, что разрешить конфликт можно не только силой. Есть гораздо больше позитивных альтернатив, которые будут способствовать разрешению конфликта.