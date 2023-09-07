«Работают очень эффективно». Участники белорусско-узбекского женского форума посетили центр детского творчества

Полтора десятка меморандумов и соглашений о сотрудничестве, контракты на 93,5 миллиона рублей – таковы результаты Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 7 сентября, он завершает свою работу.

В заключительный день для гостей подготовили обширную культурную программу. Участники побывали в исторической части Минска и совершили обзорную экскурсию по городу. Также узбекская делегация посетила Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.