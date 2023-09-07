«Работают очень эффективно». Участники белорусско-узбекского женского форума посетили центр детского творчества
Полтора десятка меморандумов и соглашений о сотрудничестве, контракты на 93,5 миллиона рублей – таковы результаты Первого белорусско-узбекского женского бизнес-форума в цифрах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня, 7 сентября, он завершает свою работу.
В заключительный день для гостей подготовили обширную культурную программу. Участники побывали в исторической части Минска и совершили обзорную экскурсию по городу. Также узбекская делегация посетила Национальный центр художественного творчества детей и молодежи.
Гости смогли ближе познакомиться с белорусской системой дополнительного образования. Изюминкой экскурсии стал мини-концерт, на котором коллективы центра представили самые популярные белорусские народные танцы. Особый интерес узбекской делегации вызвало научно-методическое оснащение педагогов. Опыт, который имеется в белорусской системе образования, участники форума планируют перенять у себя.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Детское творчество оказывает большое влияние на воспитание личности. Пожалуй, мы единственная страна на постсоветском пространстве, которая сохранила систему дополнительного образования. Мы сумели не разрушить дома пионеров и дворцы пионеров, а преобразовать их в дома, во дворцы творчества детей и молодежи.
Равшанбек Алимов, председатель Комитета Сената Олий Мажлиса Узбекистана по вопросам международных отношений, внешнеэкономических связей, иностранных инвестиций и туризма:
Восхитило то, что здесь очень научно обоснованно построена работа по оказанию такой методической помощи всем учителям по всей республике. То есть это центр как система, как структура, работает очень эффективно. И он, как мы увидели, развивается.
Белорусско-узбекский женский бизнес-форум стал новой точкой в развитии отношений двух стран. Площадка открыла новые возможности для сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве, образовании и других сферах. Достигнутые договоренности найдут продолжение в новых проектах – уверены обе стороны.
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