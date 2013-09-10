Работа телефона доверия по проблемам в строительстве продлена до конца сентября

Новости Беларуси. Телефон доверия по проблемам в строительстве будет доступен до конца сентября. Его работу решено продлить из-за большого количества обращений.

Только за последние дни августа на этот номер позвонили более сотни человек. Причем почти половина из них – минчане. В основном, люди жалуются на то, что превышены сроки строительства, увеличена стоимость квадратного метра жилья.

Все звонки записывают, после чего вопросы рассматривают эксперты рабочей группы, созданной по поручению президента. Телефон доверия (8-017-2-100-190) работает в будни с 8.30 до 17.30, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.