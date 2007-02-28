Работа спасателей не стоит на месте

В командно-инженерном институте МЧС прошло республиканское совещание руководящего состава Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Подведены итоги работы за прошлый год, определены задачи в области защиты населения на будущий. Отмечено, что в республике закреплена устойчивая тенденция снижения количества чрезвычайных ситуаций техногенного характера, погибших в них людей, а также инцидентов на производственных объектах.