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Работа спасателей не стоит на месте

28 февраля 2007 12:01
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В командно-инженерном институте МЧС прошло республиканское совещание руководящего состава Государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны. Подведены итоги работы за прошлый год, определены задачи в области защиты населения на будущий. Отмечено, что в республике закреплена устойчивая тенденция снижения количества чрезвычайных ситуаций техногенного характера, погибших в них людей, а также инцидентов на производственных объектах.
# общество

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