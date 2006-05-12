Работа по формированию здорового образа жизни должна стать более наступательной

Так считают в Министерстве здравоохранения республики. Необходимо занять более сильную наступательную позицию по внедрению в обществе основ здорового образа жизни. При этом основное внимание - профилактике пагубных привычек в молодежной среде. Определенные успехи в этом отношении в Беларуси уже достигнуты. За последние 10 лет доля ВИЧ-инфицированных среди подростков снизилась с 25% до 3%. В иерархии жизненных ценностей белорусов здоровье занимает первое место для большинства молодых людей.