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Работа по формированию здорового образа жизни должна стать более наступательной

12 мая 2006 07:41
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Так считают в Министерстве здравоохранения республики. Необходимо занять более сильную наступательную позицию по внедрению в обществе основ здорового образа жизни. При этом основное внимание - профилактике пагубных привычек в молодежной среде. Определенные успехи в этом отношении в Беларуси уже достигнуты. За последние 10 лет доля ВИЧ-инфицированных среди подростков снизилась с 25% до 3%. В иерархии жизненных ценностей белорусов здоровье занимает первое место для большинства молодых людей.
# общество

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