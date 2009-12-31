Работа общественного транспорта Минска в новогоднюю ночь

1 января с 0.00 до 05.30 с интервалом 15 мин. будут работать следующие маршруты коммунального пассажирского транспорта:
Автобусные:
№ 1 "ДС Веснянка - Вокзал"
№ 27 "ДС Ангарская-4 - Сосновый Бор"
№ 91 "АВ Московский - Веснинка"
№ 95 "ДС Славинского - Степянка"
№ 100 "Аэропорт "Минск-1" - АВ Московский" (интервал - 8 мин.).
Троллейбусные:
№ 1 "ДС Зеленый Луг-7 - АВ Московский"
№ 13 "ДС Запад-3 - Городской Вал"
№ 41 "Малинина - ДС Уручье-2"
№ 65 "ДС Малиновка-4 - Дружная".
Трамвайные:
№ 1 "пл. Мясникова - Зеленый Луг"
№ 3 "Озеро - Серебрянка".
С 0.00 до 03.30 с интервалом 15 мин. 1 января будут работать следующие маршруты:
Автобусные:
№ 29 "ДС Кунцевщина - Кульман"
№ 35 "ДС Дружная - Брилевичи"
№ 42 "ДС Кунцевщина - Сухарево-6"
№ 52 "ДС Лошица-2 - Вокзал"
№ 72 "ДС Шабаны - ст.м. Могилевская"
№ 73 "ДС Серова - Веснянка"
№ 99 "ДС Уручье-4 - 9-й км"
№ 113 "АВ Московский - Тубдиспансер" (интервал - 30 мин.)
№ 121 "ТЦ Ждановичи - Сухарево-6".
Троллейбусные:
№ 26 "ДС Чижовка - Кабушкина"
№ 27 "ДС Дружная - Курасовщина"
№ 32 "ДС Малиновка-4 - Вокзал"
№ 48 "Сухарево - ДС Кунцевщина"
№ 51 "ДС Дружная - Курасовщина"
№ 53 "ДС Малиновка-4 - ДС Зеленый Луг-7"
№ 60 "ДС Ангарская-4 - Ст.м. Могилевская"
№ 62 "ДС Уручье-2 - ДС Уручье-4".
Работа метрополитена 1 января будет организована до 03.00.