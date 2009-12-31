Работа общественного транспорта Минска в новогоднюю ночь

Общественный транспорт Минска 1 января будет работать до 05.30, сообщает БЕЛТА.

1 января с 0.00 до 05.30 с интервалом 15 мин. будут работать следующие маршруты коммунального пассажирского транспорта:

Автобусные:

№ 1 "ДС Веснянка - Вокзал"

№ 27 "ДС Ангарская-4 - Сосновый Бор"

№ 91 "АВ Московский - Веснинка"

№ 95 "ДС Славинского - Степянка"

№ 100 "Аэропорт "Минск-1" - АВ Московский" (интервал - 8 мин.).

Троллейбусные:

№ 1 "ДС Зеленый Луг-7 - АВ Московский"

№ 13 "ДС Запад-3 - Городской Вал"

№ 41 "Малинина - ДС Уручье-2"

№ 65 "ДС Малиновка-4 - Дружная".



Трамвайные:

№ 1 "пл. Мясникова - Зеленый Луг"

№ 3 "Озеро - Серебрянка".



С 0.00 до 03.30 с интервалом 15 мин. 1 января будут работать следующие маршруты:



Автобусные:

№ 29 "ДС Кунцевщина - Кульман"

№ 35 "ДС Дружная - Брилевичи"

№ 42 "ДС Кунцевщина - Сухарево-6"

№ 52 "ДС Лошица-2 - Вокзал"

№ 72 "ДС Шабаны - ст.м. Могилевская"

№ 73 "ДС Серова - Веснянка"

№ 99 "ДС Уручье-4 - 9-й км"

№ 113 "АВ Московский - Тубдиспансер" (интервал - 30 мин.)

№ 121 "ТЦ Ждановичи - Сухарево-6".



Троллейбусные:

№ 26 "ДС Чижовка - Кабушкина"

№ 27 "ДС Дружная - Курасовщина"

№ 32 "ДС Малиновка-4 - Вокзал"

№ 48 "Сухарево - ДС Кунцевщина"

№ 51 "ДС Дружная - Курасовщина"

№ 53 "ДС Малиновка-4 - ДС Зеленый Луг-7"

№ 60 "ДС Ангарская-4 - Ст.м. Могилевская"

№ 62 "ДС Уручье-2 - ДС Уручье-4".



Работа метрополитена 1 января будет организована до 03.00.