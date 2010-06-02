Прямой эфир

Работа местных властей третий день проходит проверку на качество

02 июня 2010 14:12
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Любой желающий может обратиться в специальную комиссию со своей проблемой. В республике работают девять таких групп.

Сегодня одна из них вела прием в Партизанском районе. Десятки людей пришли с самыми разными вопросами: от реализации чеков «Жилье» до трудностей с капитальным ремонтом. К слову, сфера ЖКХ традиционно лидирует в списке проблемных. Статистику подтвердила и прямая телефонная линия, которая работает параллельно с основной комиссией.

Владимир Пенин, член межведомственной группы:
– Вопросы очень разные. В принципе, диалог с большинством людей получается очень конструктивным. Если мы можем – сразу находим решение этих проблем. Если же нет – фиксируем и будем дальше заниматься этими проблемами.

# общество

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