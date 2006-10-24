Работа госорганов с гражданами по принципу "одного окна" требует совершенствования

Такое мнение высказал 24 октября министр юстиции Виктор Голованов, выступая с докладом на заседании Президиума Совета Министров Беларуси. Заявительный принцип "одного окна" был введен на законодательном уровне с 1 января 2006 года. За это время упрощена сама процедура по выдаче справок, пересмотрен режим работы учреждений и руководства госорганов. Однако отмечается несогласованность некоторых нормативных документов, регламентирующих эти вопросы. Основополагающим здесь является указ Президента №152. При этом отдельные постановления правительства, решения местных органов власти не соответствуют нормам указа.

Предполагается, что до конца октября текущего года госорганы совместно с администрациями районов, горисполкомами проведут работу по усовершенствованию нормативных документов с тем, чтобы до 30 ноября они были приведены в соответствие с указом Президента № 152.