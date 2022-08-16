Работа аграриев в центре внимания Президента. Лукашенко посетит экспериментальные поля Центра НАН по земледелию

Новости Беларуси. Работа аграриев снова в центре внимания Президента. Продолжается серия региональных поездок по сельхозтематике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко уже прибыл в Смолевичский район, где ознакомится с ходом полевых работ и проинспектирует ситуацию в семеноводстве.

Глава государства посетит экспериментальные поля и производственный участок научно-практического центра Академии наук по земледелию, работники которого в течение долгих лет ведут разработки в сфере селекции разных зерновых культур, а также ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства натурального плодородия почв и сохранения растений. Планируется, что глава государства ознакомится с селекционными полями по выведению сортов пшеницы и зернобобовых культур.