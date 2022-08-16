Прямой эфир

Работа аграриев в центре внимания Президента. Лукашенко посетит экспериментальные поля Центра НАН по земледелию

16 августа 2022 07:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Работа аграриев снова в центре внимания Президента. Продолжается серия региональных поездок по сельхозтематике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко уже прибыл в Смолевичский район, где ознакомится с ходом полевых работ и проинспектирует ситуацию в семеноводстве.

Глава государства посетит экспериментальные поля и производственный участок научно-практического центра Академии наук по земледелию, работники которого в течение долгих лет ведут разработки в сфере селекции разных зерновых культур, а также ресурсосберегающих систем земледелия, воспроизводства натурального плодородия почв и сохранения растений. Планируется, что глава государства ознакомится с селекционными полями по выведению сортов пшеницы и зернобобовых культур.

# Сельское хозяйство # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Охрана объектов и обеспечение общественного порядка. Проверка органов управления теробороны продолжается в Минске
16 августа 2022 07:05

Охрана объектов и обеспечение общественного порядка. Проверка органов управления теробороны продолжается в Минске

Белорусские аграрии обработали уже 65% посевных площадей
16 августа 2022 06:40

Белорусские аграрии обработали уже 65% посевных площадей

Из-за жары в Беларуси сохраняется жёлтый уровень опасности. Ожидается выше +30°C
16 августа 2022 06:32

Из-за жары в Беларуси сохраняется жёлтый уровень опасности. Ожидается выше +30°C