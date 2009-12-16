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Рабочий день с пятницы 8 января переносится на субботу 23 января

16 декабря 2009 12:03
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Такое решение принято правительством страны.Организации с учетом специфики производства могут переносить рабочий день в ином порядке.
# общество

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