Рабочий день с пятницы 8 января переносится на субботу 23 января

По прогнозам, обнародованным специалистами из федерального Бюро переписи США, уже в 2025 году самой густонаселенной страной мира станет Индия.
Депутат-единоросс Михаил Гришанков предложил думской комиссии выяснить, откуда у лидера ЛДПР, вице-спикера Госдумы Владимира Жириновского автомобиль Maybach стоимостью более миллиона долларов.
После смерти любимого супруга Владимира слегла.
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