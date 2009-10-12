Рабочие ушли, а ремонт остался: жители Кобрина устраняют строительные дефекты

Столице Дожинок на новый наряд выделили свыше 300 миллионов рублей. Правда, в этом году с обновлением строители подвели.

Рабочие покинули город, оставив жильцов один на один с проблемами: недокрашенные подъезды, неблагоустроенные дворовые территории и вода в подвалах. Всем этим уже заинтересовались компетентные органы.

Дом №79 на улице Дзержинского строители почему-то невзлюбили. Три подъезда в нем они с горем пополам покрасили и побелили, а вот еще о двух забыли. Исправить недоделки обещали не раз, даже развесили объявления: в конце сентября обязательно вернутся на объект. Ждут их до сих пор.

Впрочем, и то, что сделали, не радует. Поменяв покрытие на козырьках, закрыли ливневки, и вода бежит ручьем прямо с крыши. На свежем асфальте зачем-то выдолбили ямы, да так и оставили, теперь в них глубокие лужи.

После ремонта теплосетей исчезли тротуары. В школу и детский сад все добираются по проезжей части - ведь по бывшему тротуару разве что в резиновых сапогах пройдешь.

Жители дома №4 теперь особенно тщательно следят за прогнозами погоды. Ведь, если небесная канцелярия подводит, то вода обязательно придёт и в их дом. Эти потопы рукотворные. Строители проложили новый тротуар, сделав его выше фундамента, и сейчас вода бежит в подвалы.

В Кобринском райисполкоме на многочисленные обращения граждан отвечать не устали. Да и оптимизма местным чиновникам не занимать.

- На сегодня строительные организации выполнили основные работы, что касалось ремонта жилищного фонда. Конечно, остались и недоделки, но до конца года мы все сделаем и их устраним, - говорит Павел Кирилюк, заместитель председателя кобринского райисполкома.

Тем временем ситуацией в Кобрине заинтересовались контролирующие структуры.

- Все недоделки будут взяты на контроль и станут отслеживаться до этапа их устранения, - обещает Михаил Серков, первый заместитель председателя государственного контроля Брестской области.