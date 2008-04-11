Рабочие, строители, учителя и врачи получили государственные награды

Благодарственные листы вручил глава Администрации Президента Республики Беларусь Геннадий Невыглас по поручению Александра Лукашенко.

Добросовестный труд этих людей - главный ресурс Беларуси. Не зря говорят, дерево хорошо плодами, человек - делами. От имени Президента страны мне выпала честь поздравить тех, кто своим трудом приумножает духовное и материальное богатство страны. Поздравляю вас и пусть эта награда будет для вас не последней", - подчеркнул Геннадий Невыглас.

Почетные награды сегодня получили представители всех сфер народного хозяйства. Среди них строители Белорусского металлургического завода, коллектив Ижской больницы сестринского ухода. Благодарности Президента за вклад в развитие образования и воспитание подрастающего поколения удостоены работники образования и культуры.

