Рабочие нашли склад боеприпасов и человеческие останки

Находка времен Великой Отечественной войны на Витебщине.

Прокладывая кольцевую вокруг Витебска, Александр и Максим, сами оказались в кольце... из снарядов. Ближе к вечеру ребята и вовсе почувствовали себя героями фильмов ужасов. В сумерках среди поднятой экскаватором земли показались покрытые мхом черепа и человеческие кости.

Группа разминирования обследовала каждый сантиметр вокруг опасной находки. Урожай минного поля – артиллерийские и минометные снаряды разного калибра, мина и гранаты. А вот человеческими останками заинтересовались эксперты- криминалисты. Они с первого взгляда определили: это братская могила военных времен. Но чтобы восстановить события 65-летней давности потребуются дополнительные исследования.

Андрей Титюев, государственный медицинский судебный эксперт:

- Здесь было захоронено около 10 человек, возможно, их было больше. Костные останки находятся в таком состоянии, свидетельствующем о том, что они были захоронены несколько десятилетий назад.

Теперь происхождение черепов установит экспертиза. Но судя по найденным берцам можно предположить, что это немецкие останки.

Пока на месте находки работают специалисты, местные жители строят свои догадки. Петр Афанасьевич во время войны был подростком. Помнит, как раз за родной деревней проходила немецкая линия обороны.

Петр Куриленко, житель деревни Павлюченки:

- В Сосновке немецкое было укрепление, около болота. Танки и самолеты положили целиком эту дивизию.

Местные жители уверены – что эти места таят немало опасных сюрпризов. Земля еще долго будет хранить память самой кровопролитной войны в истории человечества.