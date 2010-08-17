Рабочие на линиях переработки вторсырья находят в мусоре часы, золото и мобильные телефоны!

Каждый день на линию переработки вторсырья привозят 30 тонн мусора. С пластиково-бумажного потока начинается новая жизнь — бытовые отходы здесь обретают второе дыхание.

Но есть одно «но». Задачу «мастерам грязного дела» усложняют сами минчане. Бездумно брошенные в одну кучу недоеденные бутерброды, старые журналы и сгоревшие кастрюли стали головной болью рабочих. А между тем, разноцветные контейнеры для раздельного сбора мусора во дворах Минска поставили отнюдь не для красоты: благодаря им, получается 45% вторсырья. В Нидерландах, например, этот показатель составляет 90%, а в Германии — 80%. Что мешает нам догнать эти страны?

Виталий Пасютин, исполняющий обязанности директора КУП «Экорес»:

Было бы хорошо, если б люди сортировали свой мусор: складывали отдельно макулатуру и стеклобой, а не бросали в желтые контейнеры. А то, что нельзя сортировать, бросали уже в мусорный контейнер. Тогда у нас был бы порядок.

Отходы попадают в безотходное производство. Зачем зарывать мусор в землю, если на нем еще можно и деньги заработать?

На линии сортировки вручную перебирают стекло, пластик и полиэтилен. Значение имеет даже, к примеру, цвет пластиковой бутылки.

Самый крупный город страны производит самое большое количество мусора. И каждый год отходы столицы возрастают на 10%. Пока на мусор минчан рук хватает.

Среди бутылок и стекла порою попадаются птицы и домашние животные. К сожалению, уже неживые. Это — минус работы. Плюс — при счастливом случае можно разбогатеть: в мусоре порой можно обнаружить часы, золото, мобильный телефон….

В ход пошел даже железобетон. К переработке уже готово 18 тысяч тонн. Раньше он захоранивался, а теперь — возрождается в виде тротуаров и стоянок. Пришел черед и древесины.

Виталий Пасютин, исполняющий обязанности директора КУП «Экорес»:

Мы принимаем стволовую часть древесины, распиливаем и отправляем на котельные. Там древесина сжигается и вырабатывается тепловая энергия.

О нерациональности зарывать в землю то, что можно еще использовать, у нас поняли совсем недавно. В перспективе — строительство мусороперерабатывающего завода — и не одного. Однако такое удовольствие стоит дорого. Но затраты в размере 50 миллионов долларов того стоят.

***

О том, что деньги не пахнут, здесь знают не понаслышке. Запах свалки не отпугнул, а, наоборот, притянул инвесторов швейцарской компании. Делать деньги из мусора они научились давно. Это пока единственная на просторах СНГ установка, которая вырабатывает электроэнергию из самых обычных отходов. Сама установка работает на двигателе внутреннего сгорания, только вместо жидкого топлива здесь используется газ метан, который скапливался на полигоне в течение 50 лет.

Теперь возле свалки, как это не удивительно, ничем не пахнет. Кстати, после установки чудо-оборудования гора поросла травой и цветами. Теперь перенять опыт сюда едут со всех концов страны. Управлять установкой можно даже не выходя из дома — главное, чтобы был доступ к Интернету.

Геннадий Калядко, главный энергетик предприятия:

Мы пробурили 37 скважин глубиной порядка 30 метров, заложили свое технологическое оборудование. Выполнили газотранспортную систему и посредством компрессора сейчас выкачиваем газ, выделяющийся со свалки, на эту установку.

Установка мощностью 2 МВатт сокращает поток газов от свалки в объеме 40 тысяч тонн в год. Одного мегаватта хватает для того, чтобы на месяц обеспечить электроэнергией пять квартир. В двойном объеме свет может гореть все ночи напролет сразу в 20 квартирах. Экологическая обстановка изменилась в лучшую сторону в разы.

Геннадий Калядко, главный энергетик предприятия:

Есть еще одна свалка — «Тростенец-2», и мы планируем оттуда тоже забирать газ и ставить третий генератор, чтобы отдавать энергию нашей стране.

Какова цена бутылки из мусорного бака, где отходам всегда рады, почему цвет пластиковой бутылки имеет значение и как получить свет из-под земли? Сор из избы выносили Надежда Бука и Евгений Левковец.

Если вы хотите рассказать о своей проблеме или обсудить какой-либо сюжет программы «Большой город», заходите в нашу группу (самый быстрый способ связи), и на наш форум.