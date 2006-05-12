Рабочая поездка Президента в Могилевскую область

Президент Беларуси совершает сегодня рабочую поездку в Могилевскую область. Александр Лукашенко ознакомится с завершением весенне-полевых работ на Могилевщине, социально-экономическим развитием региона, благоустройством агрогородков. Белорусский лидер также примет участие в церемонии открытия спортивного комплекса "Олимпиец". Первая очередь этого объекта - крытый легкоатлетический комплекс был завершен в августе 2005 года. Сегодня будет введена в строй вторая очередь - зал игровых видов спорта. В минувшем году на Могилевщине создано 38 агрогородков. Всего в этой области их будет 202. Об этом доложил Александру Лукашенко губернатор Могилевской области Борис Батура в ходе посещения агрокомбината "Восход". По словам губернатора, в трех районах уже осуществляется программа по обеспечению жильем детей-сирот. На селе строятся дома для ребят, которые уже окончили среднюю школу и получили среднее специальное образование. В настоящее время в один дом заселяется несколько человек, когда же юноши и девушки создают свои семьи, им выделяются отдельные квартиры. Таким образом государство проявляет заботу о детях-сиротах, которые стали совершеннолетними. В агрокомбинате "Восход" за два последние года для сельских специалистов построено 75 квартир. Есть дома и с улучшенной планировкой. Александр Лукашенко потребовал уделить приоритетное внимание развитию производства на селе. "Сегодня главное - это не социальная сфера на селе, а производство. Необходимо помнить: государство поможет красоту создать в агрогородках, но вы должны работать и развивать производство", - подчеркнул Президент Беларуси в ходе общения с жителями поселка "Восход". Александр Лукашенко также отметил важность реализации программы возрождения села. "Надо создать нормальные условия для жизни людей на селе, и они сами приедут сюда работать", - добавил он.