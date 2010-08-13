Рабочая поездка Александр Лукашенко по Минской области: в Смолевичском районе рассматриваются вопросы семеноводства и животноводства

В это горячее для аграриев время поездки главы государства уже стали традиционными. Сегодня в Смолевичском районе главным образом идет разговор о научном аспекте сельского хозяйства. Здесь расположены два центра Академии наук — по земледелию и по животноводству.

Говорят, основным образом, о том, что система семеноводства в стране должна стать более эффективной. Конечно, сделано уже немало — за 8 лет достигли самообеспечения по пшенице, производство рапса начинали практически с нуля, а сейчас производят уже 700 тысяч тонн маслосемян в год, и уже больше чем наполовину обеспечили себя семенами кукурузы.

В агрокомплексе «Шипяны» Президенту показывают и рассказывают, как завершается строительство завода по производству семян. Это, можно сказать, первый в стране конвейер элитных сортов. За ближайшие четыре года, по словам главы Академии наук Мясниковича, таких в стране нужно построить четыре десятка, так как стоит непростая задача по намолоту зерна на ближайшую пятилетку, поэтому без эффективного семеноводства не справиться. Об экономической эффективности вложений в производство семян говорят уже сейчас.

Михаил Кадыров, первый заместитель генерального директора НПЦ по земледелию НАН Беларуси:

Экономический эффект лучше всего оценивать в науке так: сколько мы взяли у государства денег, и как окупился каждый рубль, потраченный на нас государством. Теперь это примерно один к семи, один к восьми: взяли рубль, дали эффекта в восемь раз больше.

Вопросы отечественного животноводства Президент обсудит в Заречье: здесь организован по свиноводству. Из Франции завезли полтысячи свиней—мясные породы хрюшек, которые помогут в борьбе со шпиком. На такой свинине можно заработать, несмотря на возрастающую на рынке конкуренцию — ставку делают на хорошую генетику.

Николай Попков, генеральный директор НПЦ по животноводству НАН Беларуси:

С этой фермы путем селекционного размножения мы выходим на получение пятимиллионного гибридного поголовья свиней или 500-550 тысяч тонн свинины — или прирост на 40% при тех же затратах кормовых ресурсов.

Ученые озабочены не только генетиков, но и вопросами кадров. Поэтому здесь, в «Заречье», создана экспериментальная ферма-школа, на которой могут пройти переподготовку более 10 тысяч специалистов свиноводческих комплексов: посмотреть, какие новые технологии применяются в животноводстве и как с этим работать. А в перспективе такой центр может быть создан и по молочному скотоводству.