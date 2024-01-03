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Пётр Петровский – змагарам: вы уходите в прошлое. Наше будущее там, где будет место детям, свободе

03 января 2024 20:46
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Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом поговорим о работе спецслужб и о том, какие сюрпризы ждут бчб-террористов в 2024 году? В гостях политолог Петр Петровский.

Пётр Петровский – змагарам: вы уходите в прошлое. Наше будущее там, где будет место детям, свободе-1

Петр Петровский, политолог:
Вы будете в забвении. Вы уходите в прошлое. Наше будущее – самостоятельное, суверенное – там, где будет место детям, свободе. А мы свободный народ, не в плане этой индивидуалистической, фейковой свободы, неправдивой свободы, а в плане реальной, выбранной сознательно. Свободы, где первостепенную роль играют ответственность и солидарность с близкими, обществом, народом в целом. Вот куда мы идем.

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# Государственная политика # общество # Петр Петровский # Григорий Азарёнок

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