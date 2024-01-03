Пётр Петровский – змагарам: вы уходите в прошлое. Наше будущее там, где будет место детям, свободе

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом поговорим о работе спецслужб и о том, какие сюрпризы ждут бчб-террористов в 2024 году? В гостях политолог Петр Петровский.
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном говорим в прямом эфире. Вместе с экспертом поговорим о работе спецслужб и о том, какие сюрпризы ждут бчб-террористов в 2024 году? В гостях политолог Петр Петровский.
Петр Петровский, политолог:
Вы будете в забвении. Вы уходите в прошлое. Наше будущее – самостоятельное, суверенное – там, где будет место детям, свободе. А мы свободный народ, не в плане этой индивидуалистической, фейковой свободы, неправдивой свободы, а в плане реальной, выбранной сознательно. Свободы, где первостепенную роль играют ответственность и солидарность с близкими, обществом, народом в целом. Вот куда мы идем.
Петровский: «Майдан – это инструмент правления массами». Почему в Украине не работают политические механизмы?