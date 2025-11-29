Пяточная шпора: как избавиться от острой боли при ходьбе

Представьте себе: каждое утро, опуская ногу на пол, вы испытываете острую пронзительную боль. Если каждый шаг превращается в испытание, причиной может быть пяточная шпора. При таком состоянии в области пятки появляется костный нарост, который вызывает боль при ходьбе. Это может напоминать острый укол или жжение.

Андрей Новаковский, врач-физиотерапевт клиники физической терапии:

При пяточной шпоре происходит образование остеофита или кальциноза, то есть отложение, говоря по-простому, солей в области пятки с образованием так называемого шипа, который, внедряясь в мягкие ткани пяточной области, вызывает раздражение и воспаление, которое приводит и к болевому синдрому. Может это проявляться не только болью. Может проявляться хромотой, болями, которые распространяются на ахиллово сухожилие и доставляют определенный дискомфорт пациентам.

Образование пяточной шпоры связано с большими нагрузками на стопу, ношением неправильной обуви, травмами или лишним весом, что создает дополнительное давление на пятку. Если не принимать никаких мер, такая боль может стать постоянной. Андрей Новаковский:

Развитию этого заболевания может также способствовать тяжелая физическая нагрузка, поднятие тяжестей, которые тоже будут приводить к деформации и могут способствовать развитию отложений: остеофитов, кальцинатов. Как правило, консервативных методов лечения достаточно для лечения этого заболевания, чтобы избежать так называемых операций. К ним относится назначение лекарственных препаратов. Это нестероидные противовоспалительные препараты, обезболивающие гели, мази различные.

Важную роль в лечении пяточной шпоры играют ортопедические стельки. Они поддерживают свод стопы, уменьшают нагрузку на пятку и помогают распределить вес тела более равномерно. Подбор стелек лучше доверить врачу-ортопеду, который учтет особенности вашей стопы и подберет оптимальный вариант. Физиотерапия – еще один эффективный метод лечения пяточной шпоры.

Андрей Новаковский:

Одним из наиболее часто использующихся методов физиотерапевтического лечения этого заболевания является ударно-волновая терапия. Метод ударно-волновой терапии заключается в воздействии на тело пациента ударными акустическими волнами, которые преобразуются из механических колебаний в специальных аппаратах. Можно добиться разрушения остеофита с помощью различных дозировок ударно-волновой терапии, можно оказать противовоспалительный, обезболивающий эффект, улучшается кровообращение в мелких сосудах, артериолах, венулах, то есть капиллярах. И тем самым ускоряет процесс заживления тканей и предотвращает развитие рецидива.



Не стоит забывать и о простых домашних методах. Правильно подобранный комплекс упражнений может облегчить боль, улучшить кровообращение и ускорить процесс восстановления.

Казимир Татаринович, инструктор по лечебной физкультуре клиники физической терапии:

Из-за перенапряжения мышц голени и стопы может возникать пяточная шпора. Для того чтобы бороться с пяточной шпорой, необходимо выполнять физические упражнения. Для первого упражнения мы будем использовать ролл. Его необходимо подложить под голень и продольными движениями расслаблять икроножную мышцу.

Следующее упражнение мы будем выполнять босиком. Для этого нам понадобится мячик для раскатки. Ставим стопу на мячик и продольными движениями прокатываем стопу от пальцев до пятки. Это дает нам расслабление подошвенной части стопы.

При пяточной шпоре наблюдается напряжение мышц голени и стопы, и для более эффективного расслабления нам необходимо их растянуть. Для следующего упражнения нам необходимо встать к стене, опереться на нее и через прямую ногу наклонным движением растягивать мышцы голени, не отрывая пяточки от пола. Данный комплекс упражнений необходимо выполнять каждый день с утра по 30 повторов каждого движения. И это даст расслабление мышц голени и стопы, чтобы ситуация с пяточной спорой прошла быстрее и легче.