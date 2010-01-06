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Пятеро - с диагнозом обморожение, один - с переохлаждением

06 января 2010 08:56
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Обзор жизни в Минске за 5 января.

Жилое пополнение в Каменной горке

В Мингорисполкоме сообщили о сдаче сразу  80 жилых домов. Среди новичков - стандартные девятиэтажки, а также 19-этажные высотки. Все дома - с акцентом на комфорт и энергосбережение. Кстати, некоторые из них построили даже раньше положенного срока.

каменная горка

В новых домах решена пресловутая проблема парковочных мест и игровых площадок.  Радостные обладатели новеньких квартир уже приступили к заселению.


В Минске организована единая телефонная линия приема заказов на социальные услуги сиделки

Номер т. - 80172803385. Такую услугу (платно и бесплатно) оказывают территориальные центры социального обслуживания населения во всех районах города. Сиделка необходима людям, которые не могут сами себя обслуживать. Когда человек из-за травмы, болезни, инвалидности, преклонного возраста и по другим причинам требует постоянного ухода.

пенсионерка и сотрудник центра социального обслуживания

Анатолий Ражанец, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
Услуги сиделки, как показывает практика, как показывает жизнь, становится более и более востребованной. Поэтому, учитывая эти запросы, пересматриваются  тарифы на указание услуг на работу сиделки в ночное время, на работу в праздничные и выходные дни.

вифлеемский огонь в минске
Вифлеемский огонь путешествует по Минску

Вифлеемское чудо согреет минчан в рождественские морозы.  Живой огонь мира и добра доставили  в столицу в негасимой лампаде. В ближайшие дни от Иерусалимского пламени  зажгутся   свечи в храмах всего мира.  5 января вместе с паломниками  символичную  праздничную эстафету приняла и наш дежурный по городу Татьяна Кибалко.

Поклониться символу мира 5 января мог каждый желающий. Этой традиции  уже как 20 лет. Зародившееся в Гроте Рождества Христова, пламя добра, любви  и радости  в Негасимых лампадках   паломничает по всему миру. В прошлом достигавшее даже границ жаркой Африки, теперь - уже  16-й раз - оно будет согревать и стены столичных храмов. В руки  священников огонь попадает из рук белорусских скаутов.  

С Нового года на коммунальных стоянках - паркуйся, кто может

Придётся ли раскошелиться, прежде чем занять своё законное место - мы решили проверить в действии.   Как видим – ни поста, ни контролёра.

парковки в минске

К пустующему кварталу на Жуковского всё ещё не заросла народная тропа

Остатки роскоши   как следы новогодних банкетов, обшарпанный декор.. Здесь жизнь без правил и всё по правилам бытового беспредела. Трио заброшенных  старушек-двухэтажек давно граничит с обновлёнными кирпичными застройками. Тихие окрестности, которые давно окрестили элитной       свалкой, уже не раз делали много шума. То стройколлеция - с порога, то дым без огня, а то и вовсе -   «М», «Ж».   
  

6 человек госпитализированы в больницу скорой медицинской помощи города за минувшие сутки

 Пятеро из них с диагнозом обморожение, один - с переохлаждением. Больше всего мороз не щадил любителей погорячее.

Врачи предупреждают – выходя на улицу, стоит не только утепляться, но и внимательнее смотреть под ноги. Только за минувшие сутки к врачам скорой помощи обратилось 12 пострадавших с гололёдными  травмами.

Ольга Шаранова заместитель главного врача по медицинской части городской станции скорой медицинской помощи

Ольга Шаранова заместитель главного врача по медицинской части городской станции скорой медицинской помощи:
- Если вдруг произошло обморожение, появились его признаки, то нужно обязательно обратиться к врачу.

подружки
# общество

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