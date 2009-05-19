Пятая Международная выставка вооружения и военной техники MILEX-2009

Оборонные новинки представят более 200 предприятий и конструкторских бюро России, Украины, Таджикистана, Армении, Кыргызстана, Судана, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Китая, Эфиопии и Омана.

Одной из самых интересных на выставке станет презентация белорусского стенда. Среди последних отечественных разработок — зенитно-ракетный комплекс «Печора 2ТМ». В мире его аналогов нет. На установке — новейшая телевизионная система наблюдения и тепловизор: белорусская «Печора» одинаково хорошо видит цель как днём, так и ночью. Более того, благодаря уникальным конструкторским решениям, комплекс может одновременно уничтожить две цели, летящие на скорости до девятисот метров в секунду.

Кроме ожидаемых контрактов, на международном оборонном салоне состоится ряд конференций, где речь пойдет о военно-технических проблемах, вопросах обороны и безопасности. Государства-члены ОДКБ представят совместную экспозицию. И сегодня же пройдёт заседание межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству стран Организации Договора о коллективной безопасности.