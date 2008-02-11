Пять новых троллейбусов "Белкоммунмаша" отправятся в Симферополь

Торжественная церемония передачи машин прошла в Минске.Модель 321-02 отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к городскому электротранспорту. Троллейбус низкопольный, оснащен кондиционером для водителя, пандусами, оборудован системой информирования пассажиров. Но главная особенность техники - двойная экономия энергии.



Мэр курортного города лично приехал за новыми троллейбусами и сообщил, что в самое ближайшее время в Симферополе будет создано совместное сборочное производство с привлечением опыта чешских коллег.