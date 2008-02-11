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Пять новых троллейбусов "Белкоммунмаша" отправятся в Симферополь

11 февраля 2008 15:19
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Торжественная церемония передачи машин прошла в Минске.Модель 321-02 отвечает всем современным требованиям, предъявляемым к городскому электротранспорту. Троллейбус низкопольный, оснащен кондиционером для водителя, пандусами, оборудован системой информирования пассажиров. Но главная особенность техники - двойная экономия энергии.

Мэр курортного города лично приехал за новыми троллейбусами и сообщил, что в самое ближайшее время в Симферополе будет создано совместное сборочное производство с привлечением опыта чешских коллег.
# общество

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